O Xάρντεν τραυματίστηκε στον λαιμό, αλλά είπε πως δεν έχει κάτι σοβαρό (pics & vid)

Οι Νετς φοβήθηκαν για λίγο μετά τον τραυματισμό του Τζέιμς Χάρντεν στο λαιμό από τον Μάθιους στο ματς με τους Ουίζαρντς.

Ωστόσο ο Μούσιας μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόνισε πως δεν είναι κάτι σοβαρό , καθησυχάζοντας άπαντες στο Μπρούκλιν.

James Harden was tended to by the medical staff after a collision with Garrison Mathews. pic.twitter.com/IFhh1HX4VC

This was the hit James Harden took at the end of the 1st half vs the Wizards. A shoulder to the head/neck. He's back on the floor in the 2nd half.pic.twitter.com/Un4bja8Kum

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 22, 2021