NBA: Εντυπωσιακός ο Χεζόνια, «διπλός» Γιόκιτς, νίκη για Γκρίζλις
Την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στο NBA πέτυχε ο Μάριο Χεζόνια με τη φανέλα των Καβαλίερς.
Συγκεκριμένα ο Κροάτης φόργουορντ ήταν εντυπωσιακός στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Μάβερικς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση, έχοντας 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, σε 34:03 λεπτά συμμετοχής που αγωνίστηκε.
Ο Χεζόνια λίγο πριν η ομάδα του Κλίβελαντ αποφασίσει για το μέλλον, φύλαξε την καλύτερή του εμφάνιση... οδηγώντας τους Καβς προς τη νίκη.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-33, 71-53, 104-91, 127-117
Πέλικανς - Νάγκετς: 108-116
Με το Νίκολα Γιόκιτς να αγγίζει το triple-double, οι Νάγκερς επικράτησαν των Πέλικανς με 116-108.
Ο Σέρβος σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γουίλιαμσον, με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-29, 51-56, 82-86, 108-116
Γκρίζλις - Νετς: 129-110
Οι Γκρίζλις επικράτησαν των Νετς με 129-110.
Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μέμφις, ο Κάουαρντ με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ραντλ με 22 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 38-23, 71-53, 103-83, 129-110
Τίμπεργουλβς - Μπουλς: 106-117
Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισαν οι Μπουλς, επικρατώντας εκτός έδρας των Τίμπεργουλβς με 117-106.
Πρώτος σκόερ για την ομάδα του Σικάγο ο Πάουελ, με 24 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ντοσούνμου με 24 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 17-29, 45-58, 80-88, 106-117
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