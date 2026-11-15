Ο Μάριο Χεζόνια ήταν εντυπωσιακός στη νίκη των Καβαλίερς επί των Μάβερικς.

Την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στο NBA πέτυχε ο Μάριο Χεζόνια με τη φανέλα των Καβαλίερς.

Συγκεκριμένα ο Κροάτης φόργουορντ ήταν εντυπωσιακός στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Μάβερικς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση, έχοντας 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, σε 34:03 λεπτά συμμετοχής που αγωνίστηκε.

Ο Χεζόνια λίγο πριν η ομάδα του Κλίβελαντ αποφασίσει για το μέλλον, φύλαξε την καλύτερή του εμφάνιση... οδηγώντας τους Καβς προς τη νίκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-33, 71-53, 104-91, 127-117

Πέλικανς - Νάγκετς: 108-116

Με το Νίκολα Γιόκιτς να αγγίζει το triple-double, οι Νάγκερς επικράτησαν των Πέλικανς με 116-108.

Ο Σέρβος σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γουίλιαμσον, με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-29, 51-56, 82-86, 108-116

Γκρίζλις - Νετς: 129-110

Οι Γκρίζλις επικράτησαν των Νετς με 129-110.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μέμφις, ο Κάουαρντ με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ραντλ με 22 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-23, 71-53, 103-83, 129-110

Τίμπεργουλβς - Μπουλς: 106-117

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισαν οι Μπουλς, επικρατώντας εκτός έδρας των Τίμπεργουλβς με 117-106.

Πρώτος σκόερ για την ομάδα του Σικάγο ο Πάουελ, με 24 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ντοσούνμου με 24 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 17-29, 45-58, 80-88, 106-117