Δεν σταματά να εντυπωσιάζει ο Ζάιον Ουίλιαμσον. Ο σταρ των Πέλικανς κατάφερε να φτάσει τα 20 σερί ματς στα οποία σουτάρει με 50%+ εντός πεδιάς.

To κτήνος της Νέας Ορλεάνης είχε 9/13 σουτ κόντρα στους Νάγκετς και με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε τον Καρλ Μαλόουν στο δεύτερο μεγαλύτερο σερί της ιστορίας. Πλέον κυνηγά τον Σακίλ Ο'Νίλ που είχε 25 τέτοια ματς το 2001.

Από τους πιο... οικονομικούς παίκτες σε προσπάθειες που παίρνει και σε αυτούς που καταλήγουν στο καλάθι. Παλεύει με όλες του τις δυνάμεις να βάλει τους Πέλικανς στα playoffs, παρόλο που έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση.

Zion Williamson registered his 20th straight game scoring 20 points on at least 50% FG shooting.

That ties Karl Malone in 1989 for the second-longest streak in the Shot-Clock Era (since 1954-55).

The longest streak is 25 straight by Shaquille O'Neal in 2001.

(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/jeW1P2c09s

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 21, 2021