Κλίπερς: «Φλερτάρουν» με Λόνζο Μπολ! (pic)

Ο point guard των Πέλικανς θα είναι restricted free agent το ερχόμενο καλοκαίρι, όπερ και σημαίνει ότι η ομάδα του θα μπορεί να «ματσάρει» οποιαδήποτε πρόταση και αν του γίνει.

Θα είναι άραγε η Νέα Ορλεάνη αυτή η ομάδα ή κάποια άλλη; Όπως ανέφερε ο Μαρκ Στάιν, οι Λος Άντζελες Κλίπερς «εξετάζουν» την περίπτωση του Λόνζο Μπολ προκειμένου να τον αποκτήσουν πριν από το trade deadline της 25ης Μαρτίου!

The Clippers, with a well-chronicled need for a playmaking upgrade, are exploring trade routes to acquiring New Orleans' Lonzo Ball before next Thursday's NBA trade deadline, league sources say.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 19, 2021