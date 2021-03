Ο ΛεΜπρον έχει ως στόχο το φετινό MVP και το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία (pic & vid)

Ο άσος των Λέικερς ήταν κυρίαρχος κόντρα στους Χόρνετς. Ο ΛεΜπρον βοήθησε την ομάδα του να πάρει ακόμα μια νίκη, έχοντας 37 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ.

Είναι ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση με τον βλέμμα στο βραβείο του MVP και κάθε φορά που τον ρωτάνε δεν μπορεί να το αρνηθεί.

«MVP, προσπαθώ κάθε βράδυ να είμαι για την ομάδα μου. Να είμαι διαθέσιμος και να είμαι ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ κάθε βράδυ. Θα σήμαινε πολλά να πάρω το φετινό βραβείο. Στην ηλικία μου, με αυτά που κάνω φέτος..».

Είναι ξεκάθαρο ότι απασχολεί τον ΛεΜπρον το ατομικό βραβείο. Το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους, προσπαθεί γι' αυτό και πιστεύει ότι θα βοηθήσει την κληρονομιά του. Βέβαια, φέτος η «μάχη» για το MVP είναι τεράστια με αρκετούς παίκτες να κάνουν τεράστια σεζόν, με την τελική επιλογή να είναι δύσκολη και μάλλον δεν θα είναι και αποδεκτή και από όλους.

LeBron asked about MVP: “The MVP, I try to be that every night for my ballclub. Being available to them, and being the best player on the floor every night."

On this year: "It would mean a lot. At my age, what I’ve been able to do this season…"

— Mike Trudell (@LakersReporter) March 19, 2021