Σίγουρα θα θυμάται για πολύ καιρό την εμφάνιση που έκανε κόντρα στους Σανς ο Άντονι Έντουαρντς. Ο rookie των Τίμπεργουλβς είχε 42 πόντους και κατάφερε να κάνει ρεκόρ καριέρας στη νίκη της ομάδας του. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό.

Έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης που βάζει 40άρα σε ματς μετά τους ΛεΜπρόν και Ντουράντ. Ο Έντουαρντς είναι 19 ετών και 225 ημερών, ενώ ο Λεμπρόν το πέτυχε 19 ετών και 88 ημερών και ο KD στα 19 έτη και τις 200 ημέρες.

Συνεχώς ανεβαίνει η μεγάλη ελπίδα της Μινεσότα.

Anthony Edwards scored 42 in the @Timberwolves win over the Suns.

He becomes the 3rd-youngest player in NBA history to score 40 in a game, trailing only LeBron James and Kevin Durant. pic.twitter.com/GenE004nfw

