NBA: Πρώτη φορά στην ιστορία 6 triple double σε μια βραδιά! (pic & vids)

Όχι 1, όχι 2, αλλά 6 triple double έγιναν την τελευταία βραδιά στο ΝΒΑ. Για πρώτη φορά στην ιστορία 6 πάικτες ήταν τριπλοί την ίδια βραδιά. Μάλιστα έσπασαν το ρεκόρ των 5 που είχε γίνει το περασμένο Σάββατο.

Ο Χάρντεν είχε 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 15 ασίστ κόντρα στους Πέισερς

Ο Γιόκιτς είχε 12 πόντους με 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ κόντρα στους Χόρνετς.

Ο Ουέστμπρουκ μέτρησε 26 με 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ απέναντι στους Κινγκς, ενώ ο Γκριν είχε 16 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Από την πλευρά του ο Σαμπόνις τελείωσε το ματς με τους Νετς, έχοντας 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Σιμόνς είχε 13 με 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ κόντρα στους Μπακς.

Απολαύστε τις εμφανίσεις των Fantastic... 6!

There were six triple-doubles tonight, the most on a single day in NBA history.

The previous record was five, set last Saturday pic.twitter.com/IXQhvR3xXV

— ESPN (@espn) March 18, 2021