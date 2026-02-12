Ερυθρόλευκη «μάχη» για τη τετράδα!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 27η αγωνιστική θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά του αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μία επιβλητική νίκη με 109-77 απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δυσκολεύτηκε μόνο στην πρώτη περίοδο, στη συνέχεια πάτησε «γκάζι» και δεν συνάντησε εμπόδια. Ο Σάσα Βεζένκοφ και πάλι αποτέλεσε τον ηγέτη της ομάδας στην επίθεση, πετυχαίνοντας 20 πόντους και μαζεύοντας 8 ριμπάουντ.

Από κοντά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους βοήθησε την ομάδα του να φτάσει σε άλλη μία νίκη.

Με ρεκόρ 17-9, ο Ολυμπιακός παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τη Φενερμπαχτσέ.

Στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 102-87 του Προμηθέα εντός έδρας και συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους.

Τώρα θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα και έπειτα να επικεντρωθούν στο πρωτάθλημα και κυρίως στο Κύπελλο που ακολουθεί. Η νίκη του Ολυμπιακού με χάντικαπ -7.5 είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

O Άλεκ Πίτερς μπορεί να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον φετινό Ολυμπιακό αλλά παραμένει μία ποιοτική λύση από τον πάγκο. Το Over 0.5 Τρίποντα από Άλεκ Πίτερς προσφέρεται σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε μία εντός έδρας ήττα στον πόντο (83-82) από τη Μακάμπι Τελ Αβίν την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι Σέρβοι θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη στο τέλος αλλά αστόχησαν σε τρία πιθανά buzzer beater.

«Έπεσε» έτσι στην 7η θέση με ρεκόρ 16-11 και είναι ακόμα σοβαρός διεκδικητής για το πλεονέκτημα έδρας.

Στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό είχε πάρει τη νίκη με 91-80 και θέλει να επαναλάβει παρόμοια εμφάνιση και τώρα.

Στο ΣΕΦ βέβαια η αποστολή του είναι σαφώς δυσκολότερη. Στα τελευταία του παιχνίδια σκοράρει συνήθως πάνω από 90 πόντους και το Over 172.5 Πόντοι στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



