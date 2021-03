Άτυχος στάθηκε ο Στεφ Κάρι κόντρα στους Ρόκετς. Ο ηγέτης των Ουόριορς έχασε την ισορροπία του, έπεσε άτσαλα κοντά στον πάγκο του Χιούστον και τραυματίστηκε στην ουρά της σπονδυλικής στήλης, κάτι που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον αγώνα.

Πάντως μετά το ματς, ο Στιβ Κερ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αφού τόνισε πως μπορεί να μην παίξει κόντρα στο Μέμφις, αλλά θα είναι έτοιμος να επιστρέψει σε μια εβδομάδα.

Stephen Curry has been ruled out with a tailbone contusion and will not return tonight https://t.co/DauVNax3y0

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) March 18, 2021