Συνώνυμο με την λέξη ανταλλαγή είναι πλέον το όνομα του Τρέβορ Αρίζα.

Ο έμπειρος φόργουρντ κατέληξε στους Χιτ, με τον Μέγιερς Λέοναρντ να μετακομίζει στην Οκλαχόμα. Με αυτόν τον τρόπο ο Αρίζα έχει πρωταγωνιστήσει σε 11 ανταλλαγές. Δηλαδή είναι ο παίκτης με τις περισσότερες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Eπιπλέον είναι ο άνθρωπος που άλλαξε 4 ομάδες μέσα σε 6 μέρες!

Στην καριέρα του έχει παίξει σε Nικς, Μάτζικ, Λέικερς, Ρόκετς, Πέλικανς, Ουίζαρντς, Σανς, Κινγκς, Μπλέιζερς, Θάντερ (δεν πάτησε παρκέ, αλλά άνηκε στο ρόστερ) και πλέον θα αγωνιστεί στους Χιτ.

Trevor Ariza has now been traded 11 times, the most in NBA History, via @statmuse.

pic.twitter.com/W12oq0hosH

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 17, 2021