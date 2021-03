ΝΒΑ: Στο Μαϊάμι ο Αρίζα, στην Οκλαχόμα ο Λέοναρντ! (pic)

Ο Τρέβορ Αρίζα θα πάει στο Μαϊάμι, την 11η ομάδα του στον ΝΒΑ, αν και στην Οκλαχόμα, στην οποία κατέληξε τον Νοέμβριο του 2020 δεν αγωνίστηκε ούτε σε ένα ματς. Την αντίθεση διαδρομή θα ακολουθήσει ο Μέϊερς Λέοναρντ, «πληρώνοντας» τα ρατσιστικά σχόλιά του στο διαδίκτυο, Μαζί οι Θάντερ θα λάβουν μία επιλογή για τον 2ο γύρο του Draft του 2027!

Όπως όλα δείχνουν, ο Λέοναρντ δεν πρόκειται να μείνει για πολύ στην Οκλαχόμα, λογικά το συμβόλαιό του θα εξαγοραστεί και θα μείνει ελεύθερος.

ESPN Sources: Oklahoma City is finalizing a trade to send Trevor Ariza to the Miami Heat for Meyers Leonard and a 2027 second-round pick. Leonard must still waive his no-trade clause because of the one-year Bird restriction on his deal, which he’s expected to do for Miami.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2021