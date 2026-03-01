Οι Χιτ επικράτησαν των Ρόκετς με 115-105 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τα play-offs.

Έπειτα από την ήττα από τους Σίξερες, οι Χιτ επέστρεψαν σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, επικρατώντας των Ρόκετς με 115-105 στο γήπεδό τους.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο με αμφότερες να πηγαίνουν στο «χέρι-χέρι» σκορ, η ομάδα από το Μαϊάμι, παρουσιάζοντας καλύτερη άμυνα στο δεύτερο μέρος και έχοντας επιθετικές λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, μπόρεσαν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πανηγυρίσουν την 32η νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ double double σημείωσε ο Γουέρ με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ!

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κέβιν Ντουράντ, πετυχαίνοντας 32 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-28, 51-52, 85-83, 115-105