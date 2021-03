Ο ΛαΒίν θύμισε Τζόρνταν με τις 30άρες του! (pic & vid)

Στους 40 πόντους σταμάτησε το κοντέρ του Ζακ ΛαΒίν κόντρα στους Θάντερ. Με αυτόν τον τρόπο ο σταρ των Μπουλς έφτασε τα 19 ματς με 30+ πόντους στα πρώτα 38 παιχνίδια της σεζόν. Ο τελευταίος που το έκανε αυτό ήταν ο ανυπέρβλητος Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Αir είχε 20 τέτοια ματς τη σεζόν 1996-97 και φυσικά ο ΛαΒίν μπορεί να αισθάνεται περήφανος που μπαίνει στην... εξίσωση παρέα με τον GOAT.

