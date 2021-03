Μάτζικ: Ο Άαρον Γκόρντον θέλει να αλλάξει περιβάλλον!

Ο χρόνος του Άαρον Γκόρντον στο Ορλάντο μάλλον τελειώνει. Ο ίδιος φαίνεται να λαχταράει μία αλλαγή περιβάλλοντος και η ολοκλήρωση των ανταλλαγών (26/3) αναμένεται να φέρει εξελίξεις. Ο Γκόρντον έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν ($18.136.364 φέτος και $16.409.091 του χρόνου) και όλα συνηγορούν ότι μπορεί να είναι ένα από τα ονόματα που θα εμπλακούν σε μία ανταλλαγή.

Ήδη για τον 25χρονο έχει εκφράσει ενδιαφέρον το Χιούστον, ενώ στη μάχη της απόκτησής του βρίσκονται τόσο το Ντάλας, όσο και οι Μινεσότα, Ντένβερ και Γκόλντεν Στέιτ! Φέτος, ο Γκόρντον (σε 20 αγώνες) μετράει 13.6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Aaron Gordon is reportedly 'eager' to welcome a change of scenery, per @JakeLFischer

Houston appears 'particularly motivated' to land Gordon. Minnesota, Dallas, Denver and Golden State have also expressed interest in Gordon. pic.twitter.com/BUBEDYVPS5

— NBA Central (@TheNBACentral) March 15, 2021