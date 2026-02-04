Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν έκανε το πρώτο triple-double της καριέρας του και οι Θάντερ (40-11) διέλυσαν τους Μάτζικ (25-24) με 128-92.

Οι Θάντερ έγιναν η πρώτη ομάδα που έφτασε τις 40 νίκες στη regular season, επικρατώντας εύκολα των Μάτζικ με 128-92. Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής, σημειώνοντας το πρώτο triple-double της καριέρας του. Μάλιστα, έγινε ο δέκατος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού που «γράφει» triple-double.

Από εκεί και πέρα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 20 πόντους και μοίρασε εννέα ασίστ, ο Λου Ντορτ πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν έκανε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για το Ορλάντο, ο Τζέιλεν Σαγκς σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Πάολο Μπανκέρο πρόσθεσε 17 πόντους με 6/17 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-14, 68-41, 94-68, 129-92.