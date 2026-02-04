Οι Θάντερ έγιναν η πρώτη ομάδα που έφτασε τις 40 νίκες στη regular season, επικρατώντας εύκολα των Μάτζικ με 128-92. Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής, σημειώνοντας το πρώτο triple-double της καριέρας του. Μάλιστα, έγινε ο δέκατος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού που «γράφει» triple-double.
Από εκεί και πέρα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 20 πόντους και μοίρασε εννέα ασίστ, ο Λου Ντορτ πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν έκανε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για το Ορλάντο, ο Τζέιλεν Σαγκς σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Πάολο Μπανκέρο πρόσθεσε 17 πόντους με 6/17 σουτ.
Τα δωδεκάλεπτα: 39-14, 68-41, 94-68, 129-92.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.