Θάντερ-Μάτζικ 128-92: Η Οκλαχόμα έφτασε πρώτη τις 40 νίκες

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν έκανε το πρώτο triple-double της καριέρας του και οι Θάντερ (40-11) διέλυσαν τους Μάτζικ (25-24) με 128-92.

Οι Θάντερ έγιναν η πρώτη ομάδα που έφτασε τις 40 νίκες στη regular season, επικρατώντας εύκολα των Μάτζικ με 128-92. Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής, σημειώνοντας το πρώτο triple-double της καριέρας του. Μάλιστα, έγινε ο δέκατος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού που «γράφει» triple-double.

Από εκεί και πέρα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 20 πόντους και μοίρασε εννέα ασίστ, ο Λου Ντορτ πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν έκανε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για το Ορλάντο, ο Τζέιλεν Σαγκς σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Πάολο Μπανκέρο πρόσθεσε 17 πόντους με 6/17 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-14, 68-41, 94-68, 129-92.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     