NBA: Για πρώτη φορά στην ιστορία 5 triple doubles σε μια βραδιά! (pic & vids)

Πράματα και θάματα έκαναν Αντετοκούνμπο, Ουέστμπρουκ, Ραντλ, Σαμπόνις και Χάρντεν στο τελευταίο τους ματς, αφού πέτυχαν triple double

Ο Γιάννης είχε 33 με 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ο Ράσελ είχε 42 με 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ο Σαμπόνις μέτρησε 22 με 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ο Μούσιας είχε 24 πόντους με 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο σταρ των Νικς τελείωσε με 26 και 12 ασίστ, 12 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο, 5 παίκτες έκαναν triple double σε μια βραδιά για πρώτη φορά στην ιστορία της λίγκας!

5 triple-doubles in one day, a new NBA record! pic.twitter.com/NRZR5HTOOT

— NBA (@NBA) March 14, 2021