Οι Μπακς επικράτησαν των Ουίζαρντς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εντυπωσιακός κάνοντας triple double.

Ο Greek Freak έτσι κατάφερε να γίνει ο 2ος παίκτης στην ιστορία των ελαφιών με triple double σε back-to-back παιχνίδια.

Ο άλλος είναι ο Hall Of Famer Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ που το πέτυχε τον Νοέμβρη του 1973.

According to @EliasSports Giannis Antetokounmpo becomes the 2nd player in Bucks franchise history to log a triple-double in back-to-back games.

The other? Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar, who achieved the feat in November 1973. pic.twitter.com/faYgGnWXRG

