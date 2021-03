Ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Greek Freak στη νίκη των Μπακς επί των Ουίζαρντς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 33 πόντους ( 7/8 βολές, 10/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ σε άλλο ένα εντυπωσιακό triple double..

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη των ελαφιών απέναντι στην παρέα του Ουέστμπρουκ.

The MVP with another triple-double tonight:

33 PTS | 11 REB | 11 AST pic.twitter.com/RHMldgZTAz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2021