Έλειπε ακόμα ένας; O Μπάτλερ κάνει εμφανίσεις MVP και μπαίνει στην κούρσα! (pic)

Χθες καταγράφαμε πόσο σκληρή είναι η φετινή κούρσα για τον MVP του ΝΒΑ και σήμερα έχουμε έναν ακόμα υποψήφιο. Ο Τζίμι Μπάτλερ κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις, κουβαλά τους προβληματικούς, φέτος, Χιτ και δεν γίνεται να μην τον προσέξει κάποιος.

Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει πάνω από 27 πόντους, δεν έχει πέσει κάτω από 8 ασίστ και η ομάδα του Μαϊάμι μετρά 5 συνεχόμενες νίκες. Ο Μπάτλερ έδειξε και πέρυσι την αξία του και φέτος έρχεται να κυριαρχήσει και να μπει μεταξύ των κορυφαίων αμετάκλητα.

Jimmy Butler’s last 5 games:

28 PTS - 3 REB - 8 AST (W)

27 PTS - 8 REB - 11 AST (W)

29 PTS - 3 REB - 9 AST (W)

33 PTS - 10 REB - 8 AST (W)

27 PTS - 8 REB - 10 AST (W)

Put him on the MVP Ladder pic.twitter.com/Wh6xUqUp8W

— NBA Central (@TheNBACentral) March 13, 2021