Ουίζαρντς - Σίξερς 101-127: Νίκησαν, αλλά δεν το χάρηκαν λόγω Εμπίντ! (vid)

Δεν μπόρεσαν να χαρούν τη νίκη τους με 127-101 κόντρα στους Ουίζαρντς οι Σίξερς.

Ο τραυματισμός του Εμπίντ στο αριστερό γόνατο έχει βάλει σε αναμμένα κάρβουνα την ομάδα της Φιλαδέλφεια και όλοι περιμένουν τη μαγνητική.

Για τους νικητές που πήγαν στο 26-12, ο Εμπίντ είχε 23, ενώ Μίλτον και Κορκμάζ πρόσθεσαν από 18. Στον αντίποδα ο Ουέστμπρουκ είχε 25 με 8 ασίστ και ο Μπιλ 19.

Prayers up for Joel Embiid after he left the game with a leg injury. pic.twitter.com/ctvyaxWnaf

— House of Highlights (@HoHighlights) March 13, 2021