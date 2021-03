Οι Μπακς καθάρισαν άνετα τους Νικς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε σβηστός ένα εντυπωσιακό triple double, το 5ο της σεζόν.

Ο Greek Freak είχε 24 με 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 8/12, 1/1 τρίποντο και 7/7 βολές.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη κόντρα στη Νέα Υόρκη.

The MVP with his 5th triple-double of the season:

24 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/35YaHB5Ypi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 12, 2021