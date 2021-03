Λοβ: Η μέρα που έφτασε τα 52 σερί double double και έσπασε το ρεκόρ του Μαλόουν! (pic)

Ο Κέβιν Λοβ ήταν ένας φοβερός σκόρερ στους Τίμπεργουλβς και φυσικά δεν σταματούσε να κάνει double double

Σαν σήμερα το 2011, είχε 16 πόντους και 21 ριμπάουντ στη νίκη της Μινεσότα επί των Πέισερς.

Με αυτό τον τρόπο έφτασε τα 52 σερί double double και έσπασε το ρεκόρ του Μόουζες Μαλόουν για τα περισσότερα σερί στην ιστορία.

On this day in 2011, with 16 points and 21 rebounds in a 101-75 win over the Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves star Kevin Love records his 52nd straight double-double, breaking Moses Malone’s record for the most consecutive double-doubles since the NBA-ABA merger. pic.twitter.com/dL0bEoJfv6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 9, 2021