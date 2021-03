Δεκαεφτά συλλεκτικά ζευγάρια «Air Jordan» πουλήθηκαν για 565.000 δολάρια! (pic)

Μία ετήσια δημοπρασία στο Όρεγκον είχε για πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν.

Δεκαεφτά συλλεκτικά ζευγάρια «Air Jordan» δημοπρατήθηκαν και συγκέντρωσαν 565.000 δολάρια!

Η υψηλότερη τιμή ενός σχεδίου έπιασε τα 52.900 δολάρια και η χαμηλότερη τιμή για ένα ζευγάρι ήταν στα 22.523 δολάρια!

Όλα τα έσοδα πήγαν για τις ανάγκες του νοσοκομείου παίδων στο Πόρτλαντ.

Να θυμίσουμε πως λίγες μέρες επίσης πουλήθηκαν πανάκριβα δύο κάρτες του Τζόρνταν πιάνοντας 1.200.000 δολάρια!

The “What The” Air Jordan 1 @OHSUDoernbecher auctions have come to an end, raising more than $565K for the hospital. They sold for an average of about $33,239 per pair, with the highest selling for $52,900 and the lowest going for $22,523. pic.twitter.com/uKUMpXVfsM

— Complex Sneakers (@ComplexSneakers) March 7, 2021