Μάικλ Τζόρνταν: Δύο κάρτες του πουλήθηκαν για $1.2 εκατομμύρια! (pics)

Και η τρέλα για τις trading cards του ΝΒΑ καλά κρατεί. Δύο trading cards από το μακρινό 1986, με τη μορφή του (τότε) rookie, Μάικλ Τζόρνταν κόστισαν... χρυσάφι! Οι κάρτες πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι $612.000 (!) η καθεμία, με την κατάστασή τους να είναι άριστη.

Η αλήθεια είναι πως όποιος είχε μυαλό, θα μπορούσε να αποκτήσει αυτή τη μικρή περιουσία για... ψίχουλα. Το 1986 το κουτί που είχε όλα τα φακελάκια με τις κάρτες κόστιζε μόλις 6 δολάρια. Πλέον, ένα τέτοιο κουτί, σφραγισμένο, παραχωρήθηκε έναντι $344.400!

Two Jordan 10 rookies sell for $615,000 each at @GoldinAuctions tonight.

1986 Fleer box, which hobby stores bought for $6 in 1986, sells for $344,400. pic.twitter.com/M0jg83njL9

— Darren Rovell (@darrenrovell) March 7, 2021