Οι Νετς δεν πήραν τον «παλιό» Γκρίφιν, είναι χρήσιμος όμως ο «καινούργιος»; (vid)

Η είδηση της χθεσινής ημέρας, εκτός από το All Star Game, είναι ότι ο Μπλέικ Γκρίφιν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Πίστονς, υπέγραψε με τους Νετς. Αυτή η είδηση έχει πολλές εκδοχές. Αν απλά την ακούσει κάποιος, μόνο με τα ονόματα φυσικά θα μιλήσει για μια τεράστια προσθήκη και επιτυχία.

Οι Νετς εκτός από τους Big3 αποκτούν ακόμα έναν σταρ για το ρόστερ τους, έναν δυναμικό power forward, που κάποτε οι ομάδες έκαναν ουρά για να τον αποκτήσουν και θα αποτελούσε όνειρο. Η λέξη κλειδί στην περίπτωση είναι η λέξη κάποτε. Ο Γκρίφιν, σίγουρα, δεν είναι ο παίκτης που ήταν κάποτε, στο παρκέ μοιάζει άλλος και πρακτικά, αν αφήσουμε στην άκρη τα ονόματα, έχουμε μια επιλογή, που μοιάζει με ρίσκο.

«Ο μοναδικός μου στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάποιες χρονιές φαντάζει πιο ρεαλιστικός σε σχέση με κάποιες άλλες. Όμως γι' αυτόν τον λόγο ήρθα στο Μπρούκλιν» σχολίασε ο Μπλέικ Γκρίφιν και συνέχισε: «Ήθελαν και έναν τέταρτο στην ομάδα. Πάντα σεβόμουν πολύ τον Στιβ Νας ενώ πολλή καλή δουλειά έχει κάνει και ο Σον Μαρκς. Ήθελα να πάω σε μια ομάδα που να διεκδικεί τον τίτλο».

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γκρίφιν, ο οποίος επέλεξε τους Νετς, για να μπορέσει να έχει την δυνατότητα να κατακτήσει έναν τίτλο. Ακόμα και τώρα που δεν είναι στα καλύτερα του είχε προτάσεις και αυτό δείχνει τι παίκτης ήταν κάποτε.

Ο Σμιθ, ο γνωστός σχολιαστής του ESPN, για ακόμα μια φορά δεν χαρίστηκε και είπε τα πράγματα όπως πολλοί τα σκέφτονται. Ο Γκρίφιν δεν είναι ίδιος με τον παίκτη, που κάποτε έλαμπε. Είναι άλλος. Είναι χειρότερος, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμος γι' αυτό που θέλουν οι Νετς.

Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 2019, όταν ο Μπλέικ Γκρίφιν πήρε τον εσωτερικό διάδρομο και κάρφωσε δυνατά με το ένα χέρι στο καλάθι των Πέισερς. Από τότε έχει περάσει κάτι παραπάνω από ένας χρόνος και νεοφερμένος άσος του Μπρούκλιν, δεν έχει σηκωθεί καν για κάρφωμα. Κάτι δεν είναι ίδιο και αυτό φαίνεται και στο παρκέ και στους αριθμούς του.

Ο Γκρίφιν στο All Star Game του 2011 εντυπωσίασε άπαντες πηδώντας πάνω από ένα αυτοκίνητο και κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων. Ήταν η πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ και κάπως έτσι μας συστήθηκε. Ο δυναμικός φόργουορντ πέρασε πάρα πολλά, έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και πλέον δεν είναι ο ίδιος.

Έχει τον χειρότερο μέσο όρο σε πόντους στην ιστορία του και δεν είναι μόνο αυτό. Άπαντες τον σημαδεύουν στην άμυνα, ενώ στην επίθεση δεν έχει καμία σχέση με την εκρηκτικότητα που είχε κάποτε. Δεν καρφώνει, δεν έχει την ίδια δυναμική και προσπαθεί περισσότερο να αποφύγει τις επαφές, παρά να τις επιδιώξει.

Οι τραυματισμοί τον έχουν μεταμορφώσει. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που τον τράβηξαν βίντεο να παίζει με τα παιδιά του το καλοκαίρι, γεγονός που τον έκανε έξαλλο, αλλά φαινόταν να μην μπορεί να πετύχει καλάθι ούτε για πλάκα.

«Ο Γκρίφιν δεν είναι ο παίκτης που ήταν. Η ηλικία και οι τραυματισμοί του έχουν πάρει την αθλητικότητα του. Δεν είναι ο παίκτης που κάρφωσε πάνω από το αυτοκίνητο. Τώρα είναι το αυτοκίνητο. Δεν εντυπωσιάζει. Οι Νετς έχουν στόχο τους Τελικούς. Δεν χρειάζονται τον vintage, Μπλέικ Γκρίφιν. Χρειάζονται κάποιον να έρθει από τον πάγκο και να φέρει σκορ, ριμπάουντ, να βάλει σουτ όταν η άμυνα επικεντρώνεται στους 3. Δεν είναι ο ίδιος Γκρίφιν, όλοι το ξέρουν αυτό. Πρέπει να τον κοιτάξουμε διαφορετικά, όταν φορέσει το δαχτυλίδι».

"They don't need vintage Blake Griffin." @stephenasmith thinks the former All-Star can still help the Nets. pic.twitter.com/500T9t6E9o

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 8, 2021