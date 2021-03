Συγκεκριμένα μέσω των «Goldin Auctions» βρέθηκε φανατικός συλλέκτης να καταβάλλει το ποσό των 1,795 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να αποκτήσει μία κάρτα με τον Κόμπι Μπράιαντ.

Η εταιρεία δεν έδωσαν στην δημοσιότητα το όνομα του αγοραστή, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ebay, μετά τον θάνατο του Κόμπι, η τιμή στις συλλεκτικές κάρτες εκτοξεύθηκε στο 600% αύξηση.

«Ο Κόμπι ήταν ένας από τους πιο μεγαλύτερους ανταγωνιστικούς παίκτες στην ιστορία και μια μεγάλη φιγούρα στην ιστορία του μπάσκετ. Η rookie κάρτα του, είναι μια από τις σπανιότερες υπάρχουσες και μία από τις δύο μόνο pπου υπάρχουν σε όλον τον κόσμο. Το γεγονός ότι πουλήθηκε στην τελική τιμή των 1,795 εκατομμυρίων δολαρίων, αριθμος ρεκόρ όλων των εποχών για οποιαδήποτε κάρτα του Κόμπι, μιλάει για το πόσο αγαπητός ήταν σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Κεν Γκόλντιν, ιδρυτής της Goldin Auctions.

Final Sale Price: $1,795,800



An all-time record for any Kobe Bryant card. pic.twitter.com/dTStDwavHx

— Goldin Auctions (@GoldinAuctions) March 7, 2021