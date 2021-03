Νικητής στα καρφώματα ο Σάιμονς που πήγε να φιλήσει τη στεφάνη! (vids)

Ο Στάνλεϊ δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει στον διαγωνισμό καρφωμάτων, αλλά οι Σάιμονς και Τόπιν μας χάρισαν μερικά όμορφα καρφώματα.

Οι δυο τους πήγαν στον τελικό, με τον παίκτη του Πόρτλαντ να αναδεικνύεται νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων.

Ο Σάιμονς μάλιστα στην τελευταία του προσπάθεια κάρφωσε και πήγε να φιλήσει τη στεφάνη, ενώ ο Τόπιν νωρίτερα είχε πατήσει κοντά στη βολή, πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια και κάρφωσε!.

Δείτε τα κορυφαία καρφώματα του διαγωνισμού, με τον νικητή να θυμίζει και T-Mac!

As part of #NBAAllStar , @ATT contributed $100K to @TMCF_HBCU 's COVID-19 HBCU Emergency Fund. #ATTSlamDunk pic.twitter.com/D77nkPWJL9

Anfernee Simon's dunk from the AT&T 5G Slam Cam!

Cassius Stanley, Obi Toppin and Anfernee Simons showing off their bounce early in #ATTSlamDunk!

All of #NBAAllStar in One Night LIVE NOW on TNT pic.twitter.com/PtqZWgVIXm

— NBA (@NBA) March 8, 2021