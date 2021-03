Εμπίντ και Σίμονς αμφίβολοι για το All Star Game λόγω επαφής με κουρέα με Covid-19! (pic)

Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι δύο σταρ των Σιξερς είχαν έρθει σε επαφή με κουρέα στη Φιλαντέλφεια, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Όπερ και σημαίνει ότι η συμμετοχή του στο All Star Game της Ατλάντα είναι αμφίβολη! Μάλιστα ο κουρέας έκανε και νέα τεστ και αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα, τα οποία και θα... καθορίσουν το μέλλον των Εμπίντ και Σίμονς στη γιορτή του μπάσκετ.

Sixers stars Joel Embiid and Ben Simmons were in contact with a barber who tested positive for COVID-19 in Philadelphia and are uncertain for today's All-Star Game, sources tell ESPN. Barber has been retested because of inconclusive initial test. They're waiting on results now.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2021