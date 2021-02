Θυμάστε αυτή τη λαχτάρα; Ένα βιαστικό άνοιγμα στο σακουλάκι. Μία γρήγορη ματιά αρκεί. Ξέρεις ποιες κάρτες δεν έχεις, ποιες είναι διπλές. Και μερικές φορές μία βρισιά. Για την συνηθισμένη κάρτα που πέτυχες ξανά. Ή για εκείνη, τη σπάνια που ακόμη σου διαφεύγει.

Ας μιλήσουμε για τις trading cards του ΝΒΑ. Κάρτες προς ανταλλαγή, δηλαδή. Αρκούσε μία εντυπωσιακή φωτογραφία ενός παίκτη του ΝΒΑ και μερικά στατιστικά στοιχεία.

Τη δεκαετία του '90 που οι αυτά τα μικρά, μα τόσο λαμπερά, κομμάτια από χαρτόνι μεσουράνησαν, όλοι αναζητούσαν τους δικούς τους ήρωες: Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Μάτζικ Τζόνσον...

Αργότερα ήρθε ο Κόμπι και ο Σακίλ. Μετά ο ΛεΜπρόν. Ο Ντιρκ. Ο Γιάννης.

Η τρέλα έχει αλλάξει επίπεδο. Κάποτε όλοι ήθελαν να κλείσουν μία συλλογή. Από την αρχή, μέχρι το τέλος. Και το απαραίτητο checklist.

Τώρα όλοι θέλουν να βρουν τις πιο σπάνιες. Και τις πιο ακριβές!

Μία υπογεγραμμένη κάρτα του Μάικλ Τζόρνταν πουλήθηκε έναντι $1.44 εκατομμυρίων! Και μία συλλεκτική κάρτα του ΛεΜπρόν Τζέιμς κόστισε σε εκείνον που πλειοδότησε $1.845 εκατομμύρια!

Πολλά λεφτά για ένα μικρό κομμάτι χαρτί.

Αυτή τη στιγμή, εκτός από τους δύο αθλητές που προαναφέραμε, συλλεκτική αξία (αρα και πολλά λεφτά) έχουν οι κάρτες του Κόμπι Μπράιαντ, του Λούκα Ντόντσιτς, του Ζάιον Ουίλιαμσον, του Τρέι Γιανγκ, αλλά και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Για μία κάρτα από τη rookie χρονιά του Ντόντσιτς, κάποιος έδωσε $800 χιλιάδες! Και για μία που απεικονίζει τον Άντονι Ντέιβις από την πρώτη σεζόν του στο ΝΒΑ, μαζί με την υπογραφη του, ένας συλλέκτης σπατάλησε $1.05 εκατομμύρια!

Για χάρη του δύο φορές MVP, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένας τυχερός (;) πλήρωσε $1.812.000 για μία κάρτα. Με την υπογραφή του Giannis και ένα μικρό κομμάτι ύφασμα από τη φανέλα του!!!! Από όταν ακόμη ο Αντετοκούνμπο ήταν άγνωστος. Πρωτάρης στο ΝΒΑ, απευθείας από τον Φιλαθλητικό! Με το πέρασμα των ετών και χάρη στην εξέλιξη του Greek Freak εκείνη η απλή κάρτα, έγινε πολύτιμη.

BREAKING: The Giannis Logoman card was purchased for a modern day basketball record of $1.812 million by @onlyaltofficial, which also bought the previous record holder, the $1.8M LeBron card, six weeks ago. pic.twitter.com/gXnut9OOFg

