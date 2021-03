Το All Star Game του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Το All Star Game του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το All Star Game των αριθμών. Πολλοί τους μίσησαν. Περισσότεροι τους λάτρεψαν. Ποιος είπε ότι οι αριθμοί και τα ρεκόρ των All Star Game δεν έχουν σημασία;

Διανύουμε την εποχή του ΛεΜπρόν. Αυτός έχει τους περισσότερους πόντους. Και κάτι μας λέει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει, μέχρι να αποκτήσει και τις περισσότερες συμμετοχές. Έτσι και αλλιώς, δύο αναζητεί για να φτάσει τον υπέρτατο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στις 19.

Στην Ατλάντα, ο Τζέιμς θα έχει την ευκαιρία να αναζητήσει το 4ο βραβείο MVP, το οποίο θα τον φέρει στην 1η θέση, μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Μπομπ Πέτιτ. Ήδη ο «Βασιλιάς» είναι πρώτος σε πόντους (385) και λεπτά συμμετοχής (460).

Στο 70ό All Star Game θα μάθουμε αν θα απειληθεί το ρεκόρ πόντων του Άντονι Ντέιβις (52 το 2017), τα 27 ριμπάουντ του Πέτιτ (ρεκόρ που κρατάει από το 1958), οι 22 τελικές πάσες του Μάτζικ Τζόνσον, το 1984, τα 8 Κλεψίματα του Ρικ Μπάρι (το 1975) και τα 6 μπλοκ του Τζαμπάρ που σημειώθηκαν πριν από 31 χρόνια (1980)!

Ξέρετε ότι ο Κρις Πολ έχει γίνει All Star με 4 διαφορετικές ομάδες; (Χόρνετς, Κλίπερς, Θάντερ, Σανς)

Μία στατιστική κατηγορία ανήκει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο μέσος όρος των πόντων στους αγώνες, με τον MVP να πετυχαίνει 27.3 σε κάθε All Star. Στην Ατλάντα ο Giannis θα βελτιώσει τη θέση του στη λίστα των σκόρερ. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν... έκλεψε στα προηγούμενα ματς, δεν πρόκειται να μπει χωρίς το πόδι στο... γκάζι και εδώ. Αυτή τη στιγμή, με 109 πόντους, βρίσκεται στην 44η θέση. Αν επιβεβαιώσει το μέσο όρο του, τότε θα φτάσει στους 136 και θα εκτοξευτεί (τουλάχιστον) στην 28η θέση!

Αφήνοντας πίσω του εμβληματικούς παίκτες και κατόχους του βραβείου MVP, όπως ο Λάρι Μπερντ (134π.), ο Άλεν Άιβερσον (130π.), ο Άντονι Ντέιβις (123), ο Ντιρκ Νοβίτσκι (122π.), ο Μπιλ Ράσελ (120π.), ο Χακίμ Ολάζουον (117π.).

Ξέρετε ότι 6 Ευρωπαίοι παίκτες θα βρίσκονται σε αυτό το All Star Game, αριθμός που συνιστά ρεκόρ: Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο), Ντόντσιτς (Σλοβενία), Γκομπέρ (Γαλλία), Γιόκιτς (Σερβία), Σαμπόνις (Λιθουανία).

​Στην Ατλάντα, ο Κρις Πολ θα έχει την ευκαιρία να καλύψει το χάντικαπ από τον Μάτζικ Τζόνσον και την κορυφή των ασίστ. Ο Πολ έχει μοιράσει 110 τελικές πάσες, ενώ ο Μάτζικ σταμάτησε στις 127, με τις 9 που μοίρασε στο τελευταίo All Star της καριέρας του, το 1992. Ο point gurd των Φίνιξ Σανς, όπως και ο κολλητός του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη θέση τους στη λίστα των κλεψιμάτων. Εκεί πρωτεύει ο Κόμπι Μπράιαντ με 38. Ο Πολ έχει 21 (7ος), ενώ ο «Μπρον» 19 (10ος).

Ξέρετε ότι τα ​9 τρίποντα που σημείωσε ο Πολ Τζορτζ στο All Star Game του 2016, είναι τα περισσότερα στην ιστορία του θεσμού; Τελείωσε το ματς με 41 πόντους! ​

​Οι κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες του All Star Game

OI ΣΚΟΡΕΡ

Αθλητής Πόντοι ΛεΜπρόν Τζέιμς 385 Κόμπι Μπράιαντ 290 Μάικλ Τζόρνταν 262 Καρίμ Αμπντούλ - Τζαμπάρ 251 Κέβιν Ντουράντ 250

ΟΙ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΕΡ

Αθλητής Ριμπάουντ Ουίλτ Τσάμπερλεϊν 197 Μπόμπ Πέτιτ 178 Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ 149 Μπιλ Ράσελ 139 Τιμ Ντάνκαν 136

ΟΙ ΠΑΣΕΡ

Αθλητής Ασίστ Μάτζικ Τζόνσον 127 Κρις Πολ 110 Αϊζάια Τόμας 97 ΛεΜπρόν Τζέιμς 94 Μπομπ Κούζι 86 ΟΙ... ΚΛΕΦΤΕΣ

Αθλητής Κλεψίματα Κόμπι Μπράιαντ 38 Μάικλ Τζόρνταν 37 Αϊζάια Τόμας 31 Ντουέιν Ουέιντ 27 Τζέισον Κιντ 24

ΟΙ ΜΠΛΟΚΕΡ

Αθλητής Κοψίματα Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ 31 Χακίμ Ολάζουον 23 Σακίλ Ο'Νιλ 19 Πάτρικ Γιούινγκ 16 Ντέιβιντ Ρόμπινσον 13 ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ:

22 οι περισσότερες ασίστ από τον Μάτζικ Τζόνσον (1984)

6 τα περισσότερα μπλοκ από τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (1980)

4 τα triple double στην ιστορία του θεσμού

Μάικλ Τζόρνταν (1997) - 14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ σε 26 λεπτά ΛεΜπρόν Τζέιμς (2011) - 29 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 10 ασίστ σε 32 λεπτά Ντουέιν Ουέιντ (2012) - 24 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ σε 33 λεπτά Κέβιν Ντουράντ (2017) - 21 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ σε 27 λεπτά

347 οι περισσότεροι πόντοι σε ένα All Star Game, το 2017

116 τα τρίποντα που έχει επιχειρήσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!​

