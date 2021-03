NBA All Star Game: Oι 10 απίθανες φάσεις που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ! (vids)

Αντίστροφα μετράμε για την γιορτή των κορυφαίων του ΝΒΑ στην Ατλάντα. Οι σταρ της λίγκας θα χαρίσουν θέαμα και συγκινήσεις σε ένα ακόμα All Star Game, το οποίο φυσικά δεν θα έχει την ατμόσφαιρα των προηγούμενων λόγω κορονοϊού.

Στο πέρασμα των χρόνων έχουμε απολαύσει απίθανες φάσεις στο κυρίως ματς της Κυριακής και το gazzetta.gr ξεχώρισε 10 που μας έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη.

O Tζόρνταν χαρίζει τη νίκη στην Ανατολή το 2003

Όταν παίρνει την ευθύνη ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν στην τελευταία επίθεση, ξέρεις πως η μπάλα θα καταλήξει στο διχτάκι. Αυτό έγινε και στο All Star Game του 2003. Ανατολή και Δύση ήταν ισόπαλες στο 136-136, όταν ανέλαβε ο Air. Πήρε την μπάλα έκανε το fadeaway και εκτέλεσε την Δύση, νικώντας τον Σον Μάριον. Clutch Μάικλ ακόμα και σε Al Star Game.

H απίστευτη πάσα του Τόμας στον Λαϊμπίρ το 1987

Έπαιζαν μαζί στους Πίστονς, σήκωσαν 2 πρωταθλήματα, άρα ήξεραν να βρεθούν με κλειστά μάτια. Ο Αϊζάια Τόμας χάρισε στους λάτρεις του ΝΒΑ μία από τις κορυφαίες ασίστ που έχουν δει ποτέ σε All Star Game, καθώς πήρε την μπάλα από τον ΜακΧέιλ, έκανε περιστροφή και έδωσε μια εξωπραγματική ασίστ στον σκληρό του Ντιτρόιτ για ένα play που δεν ξεχνάς όσα χρόνια και αν περάσουν.

Πάσα στο ταμπλό και κάρφωμα για τον T-Mac

Φημίζεται για τη φάση αυτή ο Τρείσι ΜακΓκρέιντι, την έχει κάνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο σταρ των Μάτζικ τότε είχε πετάξει τη μπάλα στο ταμπλό, την έπιασε στον αέρα και κάρφωσε. Δηλαδή έβγαλε alley oop με τον εαυτό του. Ο Τ-Mac ήξερε τον τρόπο να τρελαίνει τον κόσμο με αυτά που έκανε και σίγουρα η συγκεκριμένη φάση το 2002, ήταν αντικείμενο συζήτησης στην πιάτσα του ΝΒΑ πολλές μέρα μετά το All Star Game. Μεγάλε ΜακΓκρέιντι.

Kάρτερ: ΜακΓκρέιντι το κάνω καλύτερα από σένα

Δεν γίνεται να λείπει από τη δεκάδα ο κορυφαίος dunker όλων των εποχών. Ο Βινς Κάρτερ είπε να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο All Star Game του 2005 και τα κατάφερε. Εκπροσώπησε φυσικά την ομάδα της Ανατολής, φόρεσε τα μπλε του και μας τρέλανε. Πέταξε τη μπάλα στο ταμπλό, πήδηξε στο Θεό, την έπιασε στον αέρα και κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι. Air Canada όνομα και πράμα. Κάρτερ σε μία από τις σπουδαιότερες πτήσεις της καριέρας του.

H απίθανη περιστροφή του Ντομινίκ το 1986

Ο Ντομινίκ κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αλλά πριν έρθει έκανε... παπάδες στο ΝΒΑ και φυσικά δεν έχανε All Star Game. Ένας εκπληκτικός dunker που όμως πήρε θέση στη λίστα μας για το αξέχαστο lay up που είχε κάνει το 1986. Έφυγε στον αιφνιδιασμό και με ένα υπέροχο lay up μετά από περιστροφή, άφησε τη μπάλα στο καλάθι. Αστραπιαία κίνηση από τον σταρ των Χοκς.

Όταν ο Κάρι εξέθεσε Ουέιντ και ΛεΜπρόν με ντρίμπλα κάτω από τα πόδια

Ο... ταχυδακτυλουργός των Ουόριορς μας άφησε με το στόμα ανοιχτό κατά τη διάρκεια του All Star Game του 2014. Με ένα από τα γνωστά κόλπα, πέρασε την μπάλα ανάμεσα στα πόδια, οι ΛεΜπρόν και Ουέιντ δεν κατάλαβαν τι έγινε και στη συνέχεια ο σταρ των πολεμιστών άφησε τη μπάλα στο καλάθι. Όσες φορές και αν δεις την ντρίμπλα του, δεν τη χορταίνεις. Ο chef Curry σε μία από τις πιο νόστιμες συνταγές του!

Ο Κάρι ξαπλώνει, ο Γιάννης καρφώνει

Μιλάμε για μία από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις και φωτογραφίες στην ιστορία του All Star Game. Να είναι καλά ο ακομπλεξάριστος Στεφ Κάρι. Ο παίκτης των Ουόριορς είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κλέβει την μπάλα και επέλεξε να ξαπλώσει για να μην γίνει πόστερ. Έτσι ο Γιάννης πέρασε ανενόχλητος από δίπλα του και κάρφωσε. Λετε ο Κάρι να είναι τόσο τρελός που θα αποφασίσει να το ξανακάνει και φέτος;

Πάσα πίσω από το κέντρο ο Ρόντο, ανάποδο κάρφωμα ο ΛεΜπρόν

Πέρυσι ήταν συμπαίκτες στους Λέικερς, όμως το 2012 μόνο στο All Star Game έπαιζαν με τη φανέλα της ίδιας ομάδας, της ανατολικής. ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ραζόν Ρόντο στα καλύτερα τους στο Ορλάντο. Ο Ραζόν έδωσε πάσα πίσω από το κέντρο στον Βασιλιά και εκείνος κάρφωσε ανάποδα με εντυπωσιακό τρόπο. Μάλιστα λίγο έλειψε να χτυπήσει το κεφάλι του στη στεφάνη. Απολαύστε την συνεργασία τους.

H καρφωματάρα του Κόμπι το 2007

Ήρθε και η ώρα του Black Mamba, αφού δεν γινόταν να ολοκληρώσουμε το TOP 10 χωρίς αυτόν. Το 2007 ο Κόμπι Μπράιαντ έδωσε το δικό του show και πρόσφερε στο κοινό του Λας Βέγκας ένα μοναδικό κάρφωμα. Πέρασε σαν σίφουνας και απογειώθηκε σε ένα τρελό κάρφωμα με το ένα χέρι. Αξέχαστη στιγμή που αποτελεί ένα από τα κορυφαία καρφώματα που έχουμε απολαύσει από αυτόν τον υπέροχο παίκτη.

Η αποτυχημένη προσπάθεια του ΛεΜπρόν να κόψει τον ιπτάμενο Κόμπι

Δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό το κάρφωμα, όμως δεν μπήκε για αυτό στη δεκάδα. Γιατί ποτέ ένας Κόμπι δεν είναι αρκετός. Πρωταγωνιστούν δύο εκ των κορυφαίων παικτών της ιστορίας, ο Κόμπι και ο ΛεΜπρόν. Ο Βασιλιάς κάνει ότι μπορεί για να μοιράσει μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα στον «Black Mamba», αλλά ο θρύλος των Λέικερς δεν δείχνει να πτοείται. Πατάει, σηκώνεται, καρφώνει και νικάει στα ίσα τον ΛεΜπρόν. Κλασική φάση που πλέον έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς ο ΛεΜπρόν είναι ο ηγέτης των Λέικερς και παλεύει να συνεχισει την τεράστια κληρονομιά που άφησε ο αείμνηστος Κόμπι.

Bonus: Η ασίστ με τον αγκώνα από τον Ουίλιαμς (κάνουμε μια μικρή παρασπονδία γιατί ήταν στο Rookie Game)

Για τους πιστούς της λευκής σοκολάτας θα βάλουμε και φάση που δεν έγινε στο All Star Game, αλλά στο Rookie Game. Είναι πολύ δύσκολο να μην σταθείς στην έμπνευση του Τζέισον Ουίλιαμς το 2000. Ο εκπληκτικός γκαρντ των Κινγκς είχε δώσει μια τρομερή ασίστ με τον αγκώνα, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει σε παρκέ. Δύσκολα θα βρεις κάποιο λάτρη του ΝΒΑ που να μην θυμάται τη φάση. Ο Τζέισον το πήγε σε άλλο επίπεδο. Είναι από τις φάσεις που χρειάζεσαι replay για να καταλάβεις τι έκανε η παικτάρα!