Πινέδα: «Πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, θέλουμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη»

Η ΑΕΚ ήταν αποκαρδιωτική στη ρεβάνς με την Τσέλιε και ηττήθηκε με 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως η «τεσσάρα» του πρώτου ματς ήταν αρκετή για να κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. O Ορμπελίν Πινέδα μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην αυτοκριτική που πρέπει να γίνει εντός Δικεφάλου.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα

«Μας αφήνει πικρή γεύση, δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, ξεκινώντας ο ίδιος εγώ πρώτος. Να δούμε, τι δεν κάναμε στο γήπεδο.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Από εκεί και πέρα να είμαστε χαρούμενοι για την πρόκριση αλλά να κάνουμε την αυτοκριτική μας όπως είπα γιατί αν κάνουμε τέτοια λάθη θα μας κοστίσουν.

Είναι αλήθεια ότι τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο θέλουμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Για να μπορέσουμε όμως να τα καταφέρουμε, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και όχι να αφήνουμε να περνάει ένα ημίχρονο ή και δυο ημίχρονα. Πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε και τι να κάνουμε μέσα στο γήπεδο».