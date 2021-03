ΝΒΑ: Πρόστιμο στον Μίτσελ για το «είναι γ@μ... γελοίο» στους διαιτητές!

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ δεν κρατήθηκε. Μετά το ματς με των Τζαζ με τους Σίξερς (όπου αποβλήθηκε 30 δεύτερα πριν το τέλος της παράτασης) τα... έχωσε άγρια στους διαιτητές για τη συμπεριφορά τους:

«Είμαστε καλοί, δεν παραπονιόμαστε, δεν ζοριζόμαστε, μαχόμαστε απέναντι σε πράγματα και το γεγονός ότι μας π…νε, με κάποιο τρόπο, με αυτό. Καταλάβατε; Καταντάει γ@μ... γελοίο, και αυτό είναι που συμβαίνει».

Για τα παραπάνω σχόλια, ο Μίτσελ τιμωρήθηκε με 25.000 δολάρια. Πρόστιμο ύψους 20.000 δολαρίων επιβλήθηκε και στον Ρούντι Γκομπέρ, για σχόλια περί διαιτησίας.

The NBA announces it has fined Utah's Donovan Mitchell $25,000 for public criticism of the officiating and his conduct while exiting the playing court and Jazz teammate Rudy Gobert $20,000 for public criticism of the officiating.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 5, 2021