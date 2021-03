«Είμαστε καλοί, δεν παραπονιόμαστε, δεν ζοριζόμαστε, μαχόμαστε απέναντι σε πράγματα και το γεγονός ότι μας...πηδάνε, με κάποιο τρόπο, με αυτό. Καταλάβατε;». Ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε τις... μαύρες του. Μετά το ματς και την ήττα από τις Σίξερς, ο 24χρονος γκαρντ ξέσπασε. Αφού πρώτα πίστωσε τη νίκη στους αντιπάλους τους.

«Επαιξαν σκληρά, ο Τζοέλ έκανε αυτό που ξέρει, αλλά είμαστε μία καλή ομάδα. Ανταγωνιστήκαμε. Αλλά είναι σκληρό. Είναι σκληρό να βγαίνουμε έξω, να μαχόμαστε και στο τέλος να μας παίρνουν το παιχνίδι. Κατά την προσωπική μου άποψη, κερδίσαμε. Αλλά είναι ένα συνεχόμενο πράγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να το ανεχτούμε; Είμαστε ένα αληθινό Νο1; Καταντάει γ@μ... γελοίο, και αυτό είναι που συμβαίνει», συνέχισε ο Μίτσελ.

Ο γκαρντ της Γιούτα αποβλήθηκε μισό λεπτό πριν από την ολοκλήρωση της παράτασης, λαμβάνοντας δύο τεχνικές ποινές. Μάλιστα, τη δεύτερη τεχνική την... κέρδισε ο Εμπίντ, ζητώντας από τους διαιτητές να την καταλογίσουν! Κατά την έξοδό του από το ματς, ο Ντόνοβαν χτύπησε με δύναμη ένα ψυγείο, ζητώντας συγνώμη από τον έναν άνθρωπο της ασφάλειας που ήταν κοντά.

"We won this game in my personal opinion. ... It's getting f---ing ridiculous."

Donovan Mitchell after getting ejected vs. the 76ers: pic.twitter.com/sSTquZuu2n

— SportsCenter (@SportsCenter) March 4, 2021