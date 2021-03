Team LeBron vs Team Durant: Ποια ομάδα θα νικήσει; (poll)

Αντίστροφα μετρά για το All Star Game (ξημερώματα Δευτέρας), αφού ΛεΜπρόν Τζείμς και Κέβιν Ντουράντ δημιούργησαν τις ομάδες.

Ο Βασιλιάς επέλεξε πρώτο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ ο KD δεν γινόταν να μην πάρει τους συμπαίκτες του, Κάιρι Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν.

Από τη μία η Team Durant είναι καλύτερο σε σκοράρισμα και τρίποντο και η Team LeBron σε όλα τα υπόλοιπα.

Το gazzetta.gr συνεχίζει να βάζει στην... εξίσωση τους αναγνώστες του και τους δίνει την ευκαιρία να ψηφίσουν ποια ομάδα θεωρούν πως θα κερδίσει στο All Star Game.

Team Durant: Ίρβινγκ, Εμπίντ, Λέοναρντ, Μπιλ, Τέιτουμ, Χάρντεν, Μπούκερ, Ουίλιαμσον, Λαβίν, Ραντλ, Βούτσεβιτς και Μίτσελ.

Τeam LeBron: ΛεΜπρόν, Αντετοκούνμπο, Κάρι, Ντόντσιτς, Γιόκιτς, Λίλαρντ, Σίμονς, Πολ, Μπράουν, Πολ Τζορτζ, Σαμπόνις και Γκομπέρ.

Team LeBron and Team Durant are set.

Who you got pic.twitter.com/mw3nykmji0

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2021