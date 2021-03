Το... τερμάτισε ο διαιτητής στο ματς των Σανς με τους Λέικερς.

Αποφάσισε να αποβάλλει τον Ντέβιν Μπούκερ επειδή έδωσε την μπάλα στον άλλο διαιτητή με σκαστή πάσα. Μία απόφαση που σίγουρα παραξένεψε πολλούς.

Δείτε τη φάση και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

Devin Booker gets ejected after bouncing the ball at a ref pic.twitter.com/kEj0hoMRNz

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2021