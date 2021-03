Eίναι clutch ο Τζέισον Τέιτουμ και το έδειξε ξανά απέναντι στους Ουίζαρντς. Ο JT έβαλε το νικητήριο καλάθι στα 4.7 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας μια επικράτηση-βάλσαμο στους Σέλτικς.

Με αυτό τον τρόπο ο ηγέτης της Βοστώνης έφτασε τα 3 καλάθια... προσπέρασης (που δίνουν προβάδισμα) στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα μέσα στη σεζόν.

Τον ακολουθεί ο Μάλκολμ Μπρόγκντον που είναι ο μόνος που έχει 2.

Including his game-winner with 4.7 seconds left, Jayson Tatum has made 3 go-ahead FG in the final 5 seconds this season.

Malcolm Brogdon (2) is the only other player with multiple such FG entering today. pic.twitter.com/HpHaRen7bN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 1, 2021