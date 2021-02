Μπαρόν Ντέιβις για Ιμπραΐμοβιτς: «Είσαι πολύ χαζός, άσε τον βασιλιά να μιλήσει» (pic)

Πριν από μερικές ημέρες ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κατηγόρησε τον Λεμπρόν Τζέιμς υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να μιλάει για κάτι άλλο, πλην του αθλητισμού.

Ο Λεμπρόν με τη σειρά του δεν το άφησε να περάσει ασχολίαστο, απάντησε στον Σουηδό στράικερ, με αποτέλεσμα να ανοίξει... μέτωπο μεταξύ των δύο σούπερ σταρ.

Ο Μπαρόν Ντέιβις σχολιάζοντας το beef μεταξύ των δύο ανδρών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ζλάταν κράτα τον κ...ο σου έξω από το Λος Άντζελες. Οι Γκάλαξι είναι έτσι και αλλιώς χάλια. Και εσύ είσαι πολύ χαζός. Πάρε το κλεμμένο παρουσιαστικό του Ζόχαν και δώσε το πίσω στον Σάντλερ. Τώρα άσε τον βασιλιά να μιλήσει!»

Zlatan stay yo ass out of LA. Galaxy suck anyway. And you dumb as hell. Take that stolen Zoohan look and give it back to Sandler.

Now let the King Speak!!!! @KingJames https://t.co/7ZKyvFyMtG

— Baron Davis (@BaronDavis) February 27, 2021