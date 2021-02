Ζλάταν κάνεις λάθος, οι αθλητές δεν πρέπει να το βουλώνουν!

Η φωνή των άλλων. Των αδύναμων. Εκείνων που δεν τολμούν να ψιθυρίσουν. Ή θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν μπορούν. Η νέα γενιά των αθλητών έχει φωνή. Και τη χρησιμοποιεί. Για να υπερασπιστεί το δίκαιο. Για να πολιτικοποιηθεί. Για να χρησιμοποιήσει την πελώρια πλατφόρμα που δίνει ο αθλητισμός.

Κάποιοι επιλέγουν να σιωπούν. Είναι δικαίωμά τους. Άλλοι διαθέτουν στεντόρεια φωνή. Μόνο που η δεύτερη επιλογή διαθέτει και τίμημα. Πάρτε για παράδειγμα τον Ενές Καντέρ. Η επιλογή του να μιλάει ανοικτά για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, τον έχει καταστήσει ως ένα άνθρωπο δίχως πατρίδα. Τρόπον τινά καταζητούμενο. Που πρέπει να προσέχει κάθε βήμα και κάθε επιλογή του.

Έναν άνθρωπο που ζει στις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορεί να ταξιδέψει μακριά απ' αυτές. «Κάποιος να πει στον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πολιτικές γνώμες και στο μιλάς εναντίον της προκατάληψης, της καταπίεσης και να προκαλείς ένα δικτάτορα. To Black Lives Matter δεν είναι μία πολιτική δήλωση, είναι να μιλάς κόντρα στην καταπίεση. Στην Αμερική, το αποκαλούμε ελευθερία του λόγου», ήταν το μήνυμα του Καντέρ, με αποδέκτη τον Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς.

Someone tell @Ibra_official

There is a difference between political opinions and speaking up against persecution, oppression and calling out Dictators. #BLM isn’t a political statement,

it’s speaking up against oppression.

In America, we call it Freedom of speech. https://t.co/eEpERmUaXl

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 27, 2021