Εμπίντ: Μπορεί να... κλέψει από τον ΛεΜπρόν το βραβείο MVP; (poll)

Δεν σταματά να απειλεί τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ο Τζοέλ Εμπίντ και θέλει να πάρει το πρώτο βραβείο MVP της καριέρας του.

Ο Καμερουνέζος συνέχισε τις εκπληκτικές εμφανίσεις του, αφού κόντρα στους Καβς έκανε το 4ο ματς φέτος με 40+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.

Όλο το υπόλοιπο ΝΒΑ μαζί το έχει κάνει φέτος 4 φορές, ενώ κανείς παίκτης δεν το έχει πετύχει πάνω από μία.

Joel Embiid has his 4th game with at least 40 points and 10 rebounds this season.

The rest of the NBA has combined to do that 4 times, and no other player has done it more than once pic.twitter.com/Mc1cJdIJED

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 28, 2021