Δεν είναι ψέμα! Ο Σίμονς έβαλε τρίποντο στο ματς των Σίξερς με τους Καβς, ενώ το ματς είχε κριθεί.

Ο Αυστραλός φοβάται να σουτάρει από μακριά και φέτος, αφού μετρά 2/7 τρίποντα.

Αν βάλει και το τρίποντο στο ρεπερτόριο του θα ανέβει επίπεδο.

OH MY GOD A BEN SIMMONS 3 FOR THE OVER 220 pic.twitter.com/tAsohelBux

