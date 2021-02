Ζάιον Ουίλιαμσον: Ισοφάρισε τον Σακίλ σε... πόντους κάτω από το καλάθι! (pic)

Ο θηριώδης φόργουορντ των Νιου Όρλεανς Πέλικανς κατάφερε να σημειώσει στα δύο τελευταία παιχνίδια 54 πόντους μέσα από τη λεγόμενη restricted area της ρακέτας.

Δηλαδή ακριβώς κάτω από το καλάθι! Με αυτήν την επίδοση κατάφερε να ισοφαρίσει τον θρυλικό Σακίλ Ο' Νιλ ο οποίος με τη σειρά του είχε career high 54 πόντους από την «restricted area» σε δύο σερί ματς.

Ο μοναδικός που είχε πετύχει περισσότερους ήταν ο Τζέραλντ Ουάλας το 2006, όταν και μέτρησε ένα καλάθι περισσότερο (56π.) από τους Ζάιον και Σακ.

Zion Williamson has scored 54 points in the restricted area in his last 2 games. That is tied with Shaq for the 2nd-most over a 2-game span over the last 25 seasons.

The only player with more? Gerald Wallace with 56 in 2006. pic.twitter.com/XGXoScmJ7x

