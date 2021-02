Στα τελευταία εννιά ματς των Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετράει 12-61 (!) σουτ τριών πόντων. Ποσοστό που έχει κάτω από το 20% (19.6%). Μόνο στην ήττα από τους Γιούτα Τζαζ, ο Τζέιμς μέτρησε 1/5 τρίποντα. Με κάποια απ' αυτά να είναι χείριστα.

LeBron James is 12-61 (19.6%) from 3 in his last 9 games pic.twitter.com/yBSDAs5muM

— NBA Central (@TheNBACentral) February 25, 2021