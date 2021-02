Οι ψηφιακές κάρτες γίνονται περιζήτητες. Και την ίδια στιγμή προκαλούν πολλά ερωτηματικά για το μέλλον. H νέα μόδα, με την έγκριση του ΝΒΑ και φυσικά κέρδη για τη Λίγκα, ξεπερνάει κάθε (οικονομικό) όριο. Το βίντεο από ένα κάρφωμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς τον Νοέμβριο του 2019 είναι η πιο ακριβή ψηφιακή κάρτα!

Κάποιος την αγόρασε μόλις για $230 και την πούλησε για $208.000! Η εταιρία «Top Shot» έχει αναλάβει την έκδοση και τη διακίνηση των ψηφιακών καρτών, οι οποίες φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές κάρτες από χαρτί και τα αυτοκόλλητα.

Αυτή τη στιγμή, το βίντεο με το κάρφωμα του ΛεΜπρόν υπάρχει ελεύθερο σε διαφορες πλατφόρμες. Ωστόσο. η διάθεσή του μπορεί να φέρει και τον περιορισμό στην προβολή του ή ακόμη και την καταβολή δικαιωμάτων σε αυτό που την κατέχει.

This LeBron Moment sold for $208,000!

— Ballislife.com (@Ballislife) February 22, 2021