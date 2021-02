ΛεΜπρόν: «Δεν θέλω ξεκούραση, είμαι εδώ για να δουλέψω» (pic)

Στην 18η σεζόν. Στο 36ο έτος της ηλικίας του. Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν μοιάζει έτοιμος να κατεβάσει ταχύτητα. Όταν ο τέσσερις φορές πρωταθλητής ρωτήθηκε - μετά την τρίτη διαδοχική ήττα των Λέικερς - γιατί δεν μένει εκτός από κάποια παιχνίδια, η απάντησή του ήταν τόσο... ΛεΜπρόν! «Όλη αυτή η ιστορία πως χρειάζομαι και άλλη ξεκούραση... Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν το πιστεύω. Όλοι θέλουμε ξεκούραση διάολε. Αλλά είμαι εδώ για να δουλέψω, να χτυπήσω την κάρτα μου κα να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου», απάντησε ο Τζέιμς.

Και ετοιμάζεται για περισσότερα λεπτά, με δεδομένη την απουσία των Άντονι Ντέιβις και Ντένις Σρέντερ.

LeBron on resting/missing games:

"This whole narrative of (I) need more rest … I don’t talk about it. I don’t believe in it. We all need more rest, shit. But I’m here to work, to punch my clock in and be available to my teammates."

— Mike Trudell (@LakersReporter) February 23, 2021