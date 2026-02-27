Μεγάλες «μάχες» σε κορυφή και «ουρά» στη Γ’ Εθνική: Οι αποδόσεις και η ανάλυση της αγωνιστικής

Η Γ’ Εθνική είναι ξανά στα γήπεδα όλης της Ελλάδας, μόλις δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Κάποιες ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στους ομίλους τους, ενώ μεγάλος χαμός γίνεται για την είσοδο στα πλέι οφ!

Όλη η δράση με στοίχημα στη Γ’ Εθνική.

1oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Ξάνθη – Ηρακλής Θερμαϊκού (01.03, 15:00)

Δόξα Δράμας – ΠΑΟΚ Δυτικού (01.03, 15:00)

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης (01.03, 15:00)

Κιλκισιακός – Θερμαϊκός Θέρμης (01.03, 15:00)

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Ορέστης Ορεστιάδας (01.03, 15:00)

Αετός Οφρυνίου – Ποσειδώνας Μηχανιώνας (01.03, 15:00)

2oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Εορδαϊκός – ΑΕ Αλεξάνδρειας (01.03, 15:00)

ΑΕ Ευόσμου – Σαρακηνός (01.03, 15:00)

Αστέρας Καρδίτσας – Ερμής Εξοχής (01.03, 15:00)

Πιερικός – Κοζάνη (01.03, 15:00)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Ακρίτες Συκεών (01.03, 15:00)

Βέροια – Απόλλων Καλαμαριάς (01.03, 15:00)

3oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Αστέρας Σταυρού (01.03, 15:00)

ΑΟ Ανθούπολη – Αναγέννηση Άρτας (01.03, 15:00)

ΑΕΝ Σελεύκειας – Τρίκαλα (01.03, 15:00)

Πρόοδος Ρωγών – Άρης Φιλιατών (01.03, 15:00)

ΑΕ Λευκίμμης – Τηλυκράτης Λευκάδας (01.03, 15:00)

4oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός (01.03, 15:00)

Ζάκυνθος – Πέλοπας Κιάτου (01.03, 15:00)

Πύργος – Θύελλα Πατρών (01.03, 15:00)

Παναχαϊκή – ΑΟ Λουτρακίου (01.03, 15:00)

Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς (01.03, 15:00)

Παναιγιάλειος – ΑΟ Μιλτιάδης (01.03, 15:00)

5oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Δόξα Βύρωνος – ΑΕΡ Αφάντου (01.03, 15:00)

Νέα Ιωνία – Νέα Αρτάκη (01.03, 15:00)

Αμαρυνθιακός – Άρης Πετρούπολης (01.03, 15:00)

Διαγόρας Ρόδου – Κένταυρος Βριλησσίων (01.03, 15:00)

Απόλλων Καλυθιών – Εθνικός Αστέρας (01.03, 15:00)

6oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Αστέρας Βάρης – Ιωνικός (01.03, 15:00)

Ατσαλένιος – Εθνικός Πειραιώς (01.03, 15:00)

Αίας Σαλαμίνας – Θύελλα Ραφήνας (01.03, 15:00)

ΑΕ Μυκόνου – Σαρωνικός Αναβύσσου (01.03, 15:00)

ΑΟ Χαϊδαρίου – Γιούχτας (01.03, 15:00)

Ηλυσιακός – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας (01.03, 15:00)

