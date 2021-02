Ο φόργουορντ των Ουόριορς ήταν έξαλλος στο ματς με τους Χόρνετς.

Μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας στο παρκέ, οι διαιτητές θεώρησαν πως ο Χέιγουορντ πρόλαβε να καλέσει timeout. Αυτό εξόργισε τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος με το σκορ στο 100-98 δεν συγκράτησε τα νεύρα του, πήρε 2η τεχνική και έφυγε για τα αποδυτήρια.

Hornets won the tip and Dray was ejected after getting double techs pic.twitter.com/TAIlpp4B9j

