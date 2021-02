Ροζίερ με 36άρα, 8 τρίποντα και νικητήριο σουτ: Ο Scary Terry «εκτέλεσε» τους Ουόριορς! (vids)

Mεγάλος Τέρι Ροζίερ. Ο παίκτης των Χόρνετς έκανε ματσάρα και... σκότωσε τους Ουόριορς με winning shot. O Scary Terry τελείωσε το ματς με 36 πόντους, 11/19 σουτ, 8/11 τρίποντα και το νικητήριο καλάθι.

Μετά το ματς φυσικά δέχθηκε και το κλασικό μπουγέλο σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει.

Απολαύστε τον γκαρντ της Σάρλοτ

Scary Terry was on a mission tonight:

Devonte' Graham and PJ Washington cooled Scary Terry off after his game-winner pic.twitter.com/FtamGLKp95

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2021