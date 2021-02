Οι Μπακς οι πρώτοι που χάνουν 5 σερί παιχνίδια, μετά από 5 διψήφιες νίκες (pic)

Τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που δεν έχουν ζήσει ξανά. Οι Μπακς έκαναν την 5η σερί ήττα τους για την φετινή σεζόν και έχουν χρόνια να βιώσουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό το αρνητικό σερί πάντως προκαλεί και εντύπωση.

Τα «Ελάφια» έγιναν η πρώτο ομάδα στο ΝΒΑ που χάνει 5 σερί παιχνίδι, αφού έχει κερδίσει τα 5 προηγούμενα με διψήφια διαφορά. Αυτό κάνει πιο έντονη την πεποίθηση ότι η απουσία του Χόλιντεϊ έχει κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Μιλγουόκι.

According to @EliasSports the Bucks are the first team in NBA history to lose 5 straight games after 5 straight double-digit wins within a season. pic.twitter.com/kt4OBf1ACS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 19, 2021