Τρολάρισμα Ίρβινγκ μετά από χαμένη βολή ΛεΜπρόν: «Αυτός είναι ο καλύτερος σας;» (vid)

Ο ΛεΜπρόν που έγραψε ιστορία στο Νετς-Λέικερς για το γεγονός πως έσπασε το φράγμα των 35.000, αλλά έγινε και ο μοναδικός με 35.000 πόντους, 9000 ασίστ και 9.000 ριμπάουντ, πήγε να σουτάρει βολή της τεχνικής ποινής.

Την έχασε και εκεί ο Κάιρι Ίρβινγκ θέλησε να τρολάρει τον πάγκο των λιμνάνθρωπων, φωνάζοντας «αυτός είναι ο καλύτερος σας στις βολές;».

Δείτε τη φάση!

"That's your best free throw shooter?"

Kyrie after LeBron missed the free throw pic.twitter.com/94JyybHuZd

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2021